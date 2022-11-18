Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'dan Safranbolu istikametine gelen M.K. idaresindeki 57 DA 557 plakalı otomobil, Çevrikköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki S.A, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yenice ilçesinden Karabük'e gelen M.T. yönetimindeki otomobil, Melisa köyü yakınlarında kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İl merkezi Sanayi Kavşağı'ndaki kazada ise yolun karışışına geçmeye çalışan H.M'ye, S.D'nin kullandığı 34 CKU 250 plakalı panelvan çarptı.

Ağır yaralanan H.M, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

