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Karabük'te minibüsle cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

07.10.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te minibüsle cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

N.U'nun kullandığı 78 S 0167 plakalı servis minibüsü ile G.B. yönetimindeki 78 BP 222 plakalı cip, Beybağı kavşağında çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, cipte bulunan İ.A, T.Ş, H.A. ve Ö.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kavşak, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

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