Karabük'te müşteri gibi girdikleri mağazadan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Bayır Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan giyim mağazasına gelen 2 kişi, mağaza çalışanını oyalayarak mont ve kazak çaldı.

Durumu fark eden iş yeri yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi.

Kayıtlarda mağazaya gelen 2 kişiden birinin kıyafetleri deneyerek kadın çalışanı oyaladığı, diğerinin ise çaldığı giysiyi getirdiği çantaya sakladığı ve mağazanın girişindeki askıda bulunan montu da çantaya koyarak uzaklaştığı görüldü.

İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

