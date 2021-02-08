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Karabük’te Ocak ayında 2 milyon 972 bin 458 TL yardım ödemesi yapıldı

08.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021 yılı Ocak ayında bünyesinde hizmet veren birimler kapsamında 2 milyon 972 bin 458 TL ödeme yapıldığını bildirdi.Karabük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen 2021 yılı Ocak ayında yapılan ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Sökmen, engelli evde bakım hizmeti kapsamında bin 338 engelli için bin 289 bakıcıya 2 milyon 44 bin 445 TL, koruyucu aile hizmeti kapsamında 31 çocuk için 23 aileye 52 bin 348 TL, sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında 578 çocuk için 533 aileye 619 bin 512 TL, özel bakım merkezleri kapsamında yatılı bakım hizmetinden faydalanan 63 kişiye 211 bin 164 TL ödeme yapıldığını duyurdu.Öte yandan Sökmen, doğum yardımı kapsamında 111 bebek için 111 aileye 44 bin 986 TL ödeme yapıldığını aktardı.

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021 yılı Ocak ayında bünyesinde hizmet veren birimler kapsamında 2 milyon 972 bin 458 TL ödeme yapıldığını bildirdi.
Karabük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen 2021 yılı Ocak ayında yapılan ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sökmen, engelli evde bakım hizmeti kapsamında bin 338 engelli için bin 289 bakıcıya 2 milyon 44 bin 445 TL, koruyucu aile hizmeti kapsamında 31 çocuk için 23 aileye 52 bin 348 TL, sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında 578 çocuk için 533 aileye 619 bin 512 TL, özel bakım merkezleri kapsamında yatılı bakım hizmetinden faydalanan 63 kişiye 211 bin 164 TL ödeme yapıldığını duyurdu.
Öte yandan Sökmen, doğum yardımı kapsamında 111 bebek için 111 aileye 44 bin 986 TL ödeme yapıldığını aktardı.

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