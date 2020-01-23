Karabük’te "Okul Güvenliği Değerlendirme" toplantısı

Karabük genelindeki okullarda görev yapan özel güvenlik personeli ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. döneminde "Okul Güvenliği Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vareloğlu başkanlığında Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Şube Müdürü Muhammet Nuri Ataseven ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oktay Köse, okul güvenlik görevlileri katıldı.

Okul güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları, dikkat edecekleri hususlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda açıklamalarda bulunulan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, "İlimiz genelindeki okul ve kurumlarımızda 95 özel güvenlik personelinin görev yaptığını, okullarımızın özel güvenlik personelinin çalışmalarından memnun olduğunu, görev yapan özel güvenlik personelimizin büyük çoğunluğunun aynı zamanda öğrenci velisi olduğunu belirterek, görevlerinizi yaparken kendi çocuklarınıza nasıl davranıyorsanız, okuldaki tüm öğrencilere de aynı şekilde davranmalısınız. Okula gelen velilerimize güler yüzlü davranmanız çok önemli. Okul güvenliğini etkileyen her türlü durumu ilk olarak okul yöneticileri ile paylaşın. Özellikle öğrenci giriş çıkışlarında daha dikkatli olalım" dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oktay Köse, okullarda denetimlere gittiklerini hatırlatarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemlerin bildirilmesini istedi.



