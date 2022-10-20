Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

Karabük'te dün ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişiye, arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Keltepe Karaağaç mevkisinde dün arkadaşlarıyla ormanlık alana mantar toplamaya giden Coşkun Savcı'dan (52) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Savcı'nın bulunması için akşam saatlerinde arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda her yere bakan ekipler, Yenice ilçesindeki Cipdere bölgesinde Savcı'yı buldu.

Sağlık durumu iyi olan Savcı'nın mantar toplarken arkadaşlarından ayrıldığı, daha sonra karanlıkta yolunu kaybettiği öğrenildi.



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