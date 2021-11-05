Karabük'te ormanlık alandaki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, araçlarıyla ormandan geçen bir grup arkadaş, karşılaştıkları ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Eskipazar'dan Bolu'nun Mengen ilçesi yönüne giden grup, ormanlık alandan geçtikleri sırada ayı gördü.
Bir süre hayvanı izleyerek cep telefonu kamerasıyla görüntü alan ekibin ses çıkarmasıyla ayı, ormanın içine girerek gözden kayboldu.
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, bölgenin orman arazisi bakımından çok zengin olduğunu, bu ormanlarda yabani hayvanların da yaşadığını, özellikle mantar toplamaya ve yürüyüşe giden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
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