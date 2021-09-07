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Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

07.09.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te çarpışan otomobil ve motosikletin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi 2 Nolu Cadde üzerinde ilerleyen S.A. idaresindeki 78 AAB 017 plakalı otomobil ile 29. Sokak'tan caddeye çıkan Irak uyruklu S.N.S.A'nın kullandığı plakası bulunmayan motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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