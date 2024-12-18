YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya öldü

AA AA
18.12.2024 09:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Alaattin K. (74) idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu İsmail Necati Efendi Yurdu önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Özdemir'e (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen anne Aynur Özdemir, sinir krizi geçirdi. Kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Özdemir'in cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Alaattin K. gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Karabük Otomobil hayatını kaybetti yaya

Karabük Namaz Vakitleri 18 Aralık Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
08:03
Öğle
12:51
İkindi
15:09
Akşam
17:29
Yatsı
18:56
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.