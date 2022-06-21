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Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

21.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan 2 kedi yavrusu sürücü tarafından çıkarıldı.

Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde park halindeki 67 TN 339 plakalı otomobilinden, kedi seslerinin geldiği fark eden sürücü, 2 kedi yavrusunun aracın motor kısmına sıkıştığını gördü.

Uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtaran sürücü, hayvanları sakinleştirerek su içirdi.

Kediler, daha sonra belediye yetkililerine teslim edildi.

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