Karabük'te otomobilin tekerleğine giren yılan çıkarıldı

Karabük'te otomobilin tekerleğinde jantın içine giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesinde park halindeki bir otomobilin arka tekerleğindeki jantın içinde yılan görenler itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı çıkardı.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.



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