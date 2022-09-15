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Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi

15.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi.

Yalçın Vatan'ın (45) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Ovacık'a bağlı Boyalı köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Vatan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, aile yakınları ile Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve köylüler katıldı.

Boyalı köyünde dün Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesinin su kanalı açma çalışmalarını izleyen köy muhtarı Vatan, oturduğu kaya ile kazılan kanala yuvarlanmıştı. Yaralanan Vatan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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