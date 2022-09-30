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Karabük'te park halindeki dorseye çarpan motosikletli kurye yaralandı

30.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te park halindeki dorseye çarpan motosikletli kurye yaralandı

Karabük'te yol kenarında park halinde bulunan bir tıra ait dorseye çarpan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinden il merkezine gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 ABA 046 plakalı kurye motosikleti, Balıklarkayası mevkisinde yol kenarına park edilmiş 06 BFR 727 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı.

Olayda ağır yaralanan kurye, sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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