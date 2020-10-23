YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te plastik atıkları sıvı yakıta dönüştürme hedefi

Karabük'te plastik atıkları sıvı yakıta dönüştürme hedefi

KARABÜK HABERLERİ  | 23.10.2020 19:08 | Son Güncelleme

Karabük'te plastik atıkları sıvı yakıta dönüştürme hedefi

Karabük'te plastik atıkların sıvı yakıta dönüştürülmesi hedefiyle proje başlatıldı.

Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Üniversitesi'nin yürüttüğü "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertarafı" konulu projenin tanıtım ve eğitim toplantısı üniversitede yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, dünyada piroliz konusunda birçok bilimsel çalışma yapılmasına rağmen bu çalışmaların endüstride kullanılmadığını söyledi.

Türkiye'de de piroliz ünitelerinin yaygın olmadığını belirten Yaşar, projenin hayata geçirilmesi için çaba gösteren AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'a teşekkür etti.

Toplantıda yapılan bilgilendirmeye göre, Karabük Belediyesinin sorumluluk alanı içinde bulunan sanayi bölgelerindeki işletmelerden toplanacak geri dönüştürülemeyen plastik atıkların piroliz yöntemiyle pirolitik yağ gibi değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Toplam maliyeti 3 milyon 200 bin lira olan proje ile 600 ton plastik atığın, piroliz yöntemi ile sıvı yakıta dönüştürülmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster! Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu

Karabük Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:39
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Karabük Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Asuman Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Safranbolu Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Karabük’e 3.5 Milyon TL’lik yatırım
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Karabük’e 3.5 Milyon TL’lik yatırım
KBÜ Safranbolu MYO’nun temeli atıldı
KBÜ Safranbolu MYO’nun temeli atıldı
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.