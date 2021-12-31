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Karabük'te polisin "çalıntı bisiklet" şüphesiyle durdurduğu çocuğa bisiklet hediye edildi

31.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te polisin "çalıntı bisiklet" şüphesiyle durdurduğu çocuğa bisiklet hediye edildi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2 polisin "çalıntı bisiklet" şüphesiyle durdurdukları 12 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Köse, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Ferhat A'nın oğlu Miraç A'yı ziyaret etti.

Köse, ziyaretinde çocuğa bisiklet hediye etti.

Safranbolu'da 18 Aralık'ta meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerine Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memuru, konuyla ilgili çalışma yürütürken güzergahtan geçen, eşkale uyan bisikletli Miraç A. isimli çocuğun durdurmuştu.

Çocuğun kaçmak istemesi üzerine görevliler müdahale etmiş, olaya ilişkin Karabük Valiliğince soruşturma başlatılmıştı.

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