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Karabük'te refüje devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

04.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te refüje devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Karabük'te refüje devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tevfik K. (37) yönetimindeki 54 EV 071 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde refüje devrildi.

Kazada otomobildeki Aysel K. (37), Murat K. (18), Yağmur K. (6), Ayşenur K. (5) ve İrem K. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te refüje devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:43
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:08
Yatsı
21:44

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
100. Yıl Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gözde Eczanesi
Yenice
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