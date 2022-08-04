Karabük'te refüje devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tevfik K. (37) yönetimindeki 54 EV 071 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde refüje devrildi.

Kazada otomobildeki Aysel K. (37), Murat K. (18), Yağmur K. (6), Ayşenur K. (5) ve İrem K. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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