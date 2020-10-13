YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

SAKARYA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

KARABÜK/ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 Ekim'de rahatsızlanan Harun İnanç (54) hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen İnanç, 11 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.

İnanç'ın sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Ereğli ilçesinde bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama
Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama
Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Sakarya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Ayşegül Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Emirhan Eczanesi
Adapazari
Belül Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.