Karabük'te selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeden geçen dere yataklarını temizleniyor.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, çalışma bölgelerinde incelemede bulunarak DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim’den bilgi aldı.

Altınöz, burada yaptığı açıklamada, ilçede sel nedeni ile dolan dere yataklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmaların Kurban Bayramı'nda da devletin bütün kurumlarınca sürdürüldüğünü söyledi.

Sadece dere yataklarında değil hasar gören köyler ve ilçe merkezinde yol, sokak, cadde, köprü, menfez ve diğer bütün alanlarda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Altınöz, "Elektrik ve su verilmeyen, ulaşım sağlanamayan köyümüz yok. Hasar gören alanlar onarılabiliyorsa hemen onarılıyor, onarılamıyorsa yıkılarak yenisi yapılıyor. Bugün milletvekillerimiz ile başta Tır köyü olmak üzere köylerimizi, dere yataklarını ve ilçe merkezini gezdik. Çalışmaları izledik. Kısa süre içinde selin izleri silinecek." dedi.

