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Karabük'te serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

03.07.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

Karabük'te serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

Karabük'te serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan Afganistan uyruklu iki çocuk, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Serinlemek için Karabük köyünden geçen Soğanlı Çayı'na giren Navid (12) ve Nazanin H. (11) kardeşler, akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen kardeşler, çayın ortasındaki ağaca tutundu. Çocukların mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince bota alınan kardeşler, tedbir amaçlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük afad kurtarma

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İkindi
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Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

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Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
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