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Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

10.07.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Çatak köyü yolunda, A.A. idaresindeki 78 M 6041 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Orman İşletme ve Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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