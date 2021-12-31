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Karabük'te sis manzarası drone ile görüntülendi

31.12.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sis manzarası drone ile görüntülendi

Karabük'te sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Karabük Üniversitesi yerleşkesinde de etkili olan sisin oluşturduğu manzara, drone ile görüntülendi.

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Karabük Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
12:58
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:04

Karabük Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Öztürk Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Öztürk Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
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