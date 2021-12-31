Karabük'te sis manzarası drone ile görüntülendi

Karabük'te sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Karabük Üniversitesi yerleşkesinde de etkili olan sisin oluşturduğu manzara, drone ile görüntülendi.



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