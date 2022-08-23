Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairelerin önünden ayakkabıların çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Siteye gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişinin ayakkabıları aldığını belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının siteye girmesi, asansörü kullanarak katlara çıkması ve ayakkabıları alarak uzaklaşması yer alıyor.



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