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Karabük'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

09.01.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Karabük'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak'ta dün karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar (85) ve Zeynep Karayel (79) çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Kirkille Camisi'ne getirilen cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

İsmail Karayel, dün geldiği ailesinin evinde, anne ve babasını hareketsiz halde yatarken bulmuş, ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karayel çiftinin 3-4 gün önce sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlenmiş, cenazeler savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu cenaze töreni

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