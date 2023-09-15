Karabük'te spor aletine parmağı sıkışan çocuk yaralandı

5000 Evler 75.Yıl Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan 10 yaşındaki M.S.Y, adımlama aletine çıkarak spor yapmaya başladı.
Daha sonra spor aletine parmağını sıkıştıran çocuğun sol elinin baş parmağı koptu.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te ilk tedavisi yapılan M.S.Y, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.
Ameliyata alınan çocuğun tedavisinin sürdüğü belirtildi.