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Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi

12.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi

Karabük'te su içen kediyi gören şoförün, hayvanı rahatsız etmemek için halk otobüsünü durdurarak bir süre beklemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çarşı-Aydınlıkevler Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Recep Savurat, Kayabaşı Köprüsü'nden geçtiği sırada bir kedinin çukurda biriken sudan içtiğini gördü.

Otobüsü durdurarak bir süre bekleyen Savurat, kendinin su içmesinin ardından yoluna devam etti.

O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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