Karabük'te su kuyusuna düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde su kuyusuna düşen inek kurtarıldı.

Derebaşı köyünde, iki metre derinliğindeki su kuyusunda inek olduğunu fark eden vatandaşlar, kurtarma çalışması başlattı.

Burada sıkışan ineği kuyunun girişinin darlığı nedeni ile çıkartamayan vatandaşlar, ilçeden iş makinesi kiraladı.

Kuyunun üst kısmı kırılarak halat bağlanan inek, iş makinesi yardımı ile yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda kuyudan çıkartıldı.

İnek daha sonra sahibine teslim edildi.



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