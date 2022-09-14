Karabük'te taksinin çarptığı kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı kişi yaralandı.

Emek Mahallesi'nde bulunan kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan F.T'ye, M.S'nin kullandığı 78 T 6014 plakalı taksi çarptı.

Yaralanan F.T, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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