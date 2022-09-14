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Karabük'te taksinin çarptığı kişi yaralandı

14.09.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te taksinin çarptığı kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı kişi yaralandı.

Emek Mahallesi'nde bulunan kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan F.T'ye, M.S'nin kullandığı 78 T 6014 plakalı taksi çarptı.

Yaralanan F.T, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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