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Karabük'te üniversite öğrencileri, aşılarını uygulama merkezinde oluyor

27.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te üniversite öğrencileri, aşılarını uygulama merkezinde oluyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması amacıyla "aşı uygulama merkezi" kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünce Demir ve Çelik Kampüsü'nde kurulan merkezde, eğitim öğretime başlayan öğrencilere Kovid-19 aşısının önemi anlatılıyor.

Daha sonra isteyen öğrencilere, sağlık personelince aşıları uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, öğrencilerin büyük bölümünün aşı olduğunu bildirdi.

Toplumsal bağışıklığın sağlanmasında aşının önemine işaret eden Sarı, tüm üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine sağlıklı ve başarılı eğitim öğretim dönemi diledi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce, Eflani ilçesinde kurulan pazar alanına da aşı çadırı kuruldu.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşlardan gönüllü olanlara burada aşıları yapılıyor.

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