Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 980 gram esrar ele geçirildi, adreste bulunan Ş.A ve A.R gözaltına alındı.

Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.



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