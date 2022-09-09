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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

09.09.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 980 gram esrar ele geçirildi, adreste bulunan Ş.A ve A.R gözaltına alındı.

Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Karabük uyuşturucu operasyon

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