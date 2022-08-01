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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

01.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adres ve araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.B, M.Ö, B.Y. ve E.U.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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