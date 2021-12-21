YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan yılan derisi ele geçirildi

Karabük'te üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan yılan derisi ele geçirildi

21.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan yılan derisi ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan 3,5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den tarihi eser getirileceği ihbarı üzerine takibe aldıkları bir otomobili, ilçeye bağlı İmanlar köyü yakınlarında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürler bulunan yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki H.Y. (52), R.T. (61) ve M.K'yi (24) gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:53
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:58

Karabük Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Asuman Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Asuman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.