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Karabük’te "vefa" var

KARABÜK HABERLERİ  | 13.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Karabük’te, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların talepleri yerine getiriliyor.Karabük Valiliği tarafından il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bugüne kadar 22 bin 541 talep geldiği belirtildi.21 bin 242 talebin yerine getirildiği ifade edilen açıklamada, "Temel gıda sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra büyüklerimizin çok sevdikleri zeytinleri aradık, televizyonunu tamir ettik, hayvanlarını kontrol ettik, çivilerini aldık, maaşlarını çektik, ilaçlarını ve hayır dualarını aldık.

Karabük’te, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların talepleri yerine getiriliyor.
Karabük Valiliği tarafından il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bugüne kadar 22 bin 541 talep geldiği belirtildi.
21 bin 242 talebin yerine getirildiği ifade edilen açıklamada, "Temel gıda sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra büyüklerimizin çok sevdikleri zeytinleri aradık, televizyonunu tamir ettik, hayvanlarını kontrol ettik, çivilerini aldık, maaşlarını çektik, ilaçlarını ve hayır dualarını aldık. 7 gün 24 saat Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hizmetinizde" denildi.

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