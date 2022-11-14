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  4. Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

14.11.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bulunan ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 530 yaşındaki sapsız meşe, geniş gövdesinin kabuklarında ve görkemli dallarında asırların izini taşımaya devam ediyor

Karabük'te vince yüklenen elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Onur Karaçam'ın cenazesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Haddehane Meydanı'na getirildi.

Karaçam'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Safranbolu ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, işçinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, fabrika işçileri ve vatandaşlar katıldı.

KARDEMİR Sürekli Dökümler Müdürlüğü pota fırınında görevli Onur Karaçam (33), dün vince yükleme yapıldığı sırada elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Karabük KARDEMİR

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