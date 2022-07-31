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Karabük'te yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

31.07.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

Karabük'te kurulan fotokapana vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz ve tavşan gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.

Bir doğasever tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Dede Yaylası'ndaki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Yaklaşık 2 ay boyunca bölgede varlığı bilinen vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanlar, fotokapan aracılığıyla görüntülendi.

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