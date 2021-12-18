Karabük'te yabancı öğrenciler "Sev Kardeşim" şarkısını seslendirdi

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan kliple 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı.

Valilik, Safranbolu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 12 ülkeden uluslararası öğrencinin katılımıyla çekilen klipte "Sev Kardeşim" parçası seslendirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi yerleri ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti ve Yenice Ihlamur Terası'nın da yer aldığı kentin farklı bölgelerinde çekilen klip, sosyal medyada ilgi gördü.



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