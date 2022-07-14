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Karabük'te yiyeceğini paylaşmak istemeyen kedinin tilkiyi kovalaması kameraya yansıdı

14.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yiyeceğini paylaşmak istemeyen kedinin tilkiyi kovalaması kameraya yansıdı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir kedinin, yiyeceğine ortak olmak isteyen tilkiyi kovalaması cep telefonuyla görüntülendi.

Ganibeyler köyünde yaşayan Ramazan Işık, kedi için evinin önüne yiyecek bıraktı.

Bu sırada evin önüne gelen bir tilkinin yiyeceğe ortak olmaya çalıştığını fark eden Işık, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kayıtlarda, kedinin yiyeceğini paylaşmamak için bir süre hayvanı kovaladığı, tilkinin ise çabaları sonucunda aldığı yiyeceği uzaklaşarak yediği anlar yer alıyor.

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