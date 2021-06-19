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Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

19.06.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

H.G. idaresindeki 34 VU 4915 plakalı hafif ticari araç, Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halindeyken Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan araç, daha sonra S.A. yönetimindeki 78 DB 941 plakalı otomobil ile S.S'nin kullandığı 20 ACS 55 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 78 DB 941 plakalı otomobilin sürücüsü S.A. ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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