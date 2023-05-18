Karabük'teki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kentte dün meydana gelen kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Özdemir, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Huriye Ç. ve Perihan Ö'nün ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Eflani ilçesi yönüne seyreden Yaşar Umur yönetimindeki 78 SU 342 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Özdemir'in kullandığı 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç dün Çalıkahvesi mevkisinde çarpışmış, otomobil sürücüsü ile yanındaki Müzeyyen Umur kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Özdemir ile Huriye Ç. ve Perihan Ö. hastaneye kaldırılmıştı.

