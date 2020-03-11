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Karabük’teki trafik sorunu yanlış parklardan!

KARABÜK HABERLERİ  | 11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Karabük’te, şehir içi trafik düzenlemesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Karabük’te, şehir içi trafik düzenlemesi ile ilgili toplantı düzenlendi. Şehir içi trafikte kurallara uyulmaması, özellikle yanlış park yapılması, kısa ve uzun süreli duraklamaların trafiğin sıkışma nedenlerinden biri olduğu belirtildi.
Karabük Valiliği Toplantı Salonu’nda Karabük Valisi Fuat Gürel’in başkanlığında yapılan toplantıda, il merkezindeki trafik yoğunluğunu oluşturan sebepler ile alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıda Trafik Şube Müdürü Ahmet Ordu tarafından Karabük merkez şehir içi trafik sorunları ve önerileri hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunumda Karabük şehir içi park alanı, park alanlarındaki dikey park, park alanlarındaki demir park kilitleri, güven kavşağı yaya geçidi, cuma pazarı içi, Zonguldak Caddesi, Balıklar Kayası Kavşağı, Kartaltepe Caddesi, Şirinevler Mahallesi, Demir Çelik-Öğlebeli Kavşağı, Yüzüncü Yıl Mahallesi ve Beşbinevler Mahallesi’nde yaşanan trafik sorunları, bu sorunlar için geliştirilen ve trafik sorunlarını minimize edecek projeler hakkında slayt sunumu eşliğinde bilgi verildi.
Şehir içi trafik düzenlemesi ile ilgili toplantıda Karabük’ün hızla büyüyen bir kent olduğunu ifade eden Gürel, "İlimizin büyümesiyle birlikte insanımızın ihtiyaçları da gelişiyor, buna bağlı olarak araç sayımız her geçen gün artıyor. İlimizde yaşayan vatandaşlarımız ile sürücülerimizin daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına bu toplantıyı düzenliyoruz. Trafikte sıkışıklığı azaltmak, kazaları önlemek, yayalarla sürücülerin birbirlerinin haklarına uymalarını sağlamak gibi trafiği rahatlatmak İçin bir aradayız. Trafik fiziki altyapısından sorumlu kurumlar olan belediye başkanlığı, Karayolları teşkilatı yetkilileri ile trafik denetiminden sorumlu kurumlar olan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkililerini bir araya getirerek trafik polislerimizin, jandarmamızın tespit ettikleri bir kısım fiziki tedbirlerle trafiği rahatlatma ve tehlikeleri bertaraf etme önerileri görüşülerek istişarelerde bulunuldu. Ayrıca şehir içi trafikte kurallara uyulmaması, özellikle yanlış park yapılması kısa ve uzun süreli duraklamalarda sıkışıklığın nedenlerinden biri olarak karşımıza çakmakta. Vatandaşlarımızın da hem yaya hem de sürücü olarak trafik kurallarına uymaları halinde trafikte tehlikeli durumların önüne geçilecektir" diye konuştu.
Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Karayolları 153. Şube Şefi Erhan Kırçıloğlu, emniyet, jandarma ve Karabük Belediyesi yetkilileri yer aldı.

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