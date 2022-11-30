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Karabük'ün 492 seçmenli ilçesi: Ovacık

30.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merkez nüfusu en düşük ilçeleri arasında bulunan Karabük'ün Ovacık ilçesi, ormanların ortasında temiz havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Bir dönem Çankırı'ya bağlı ilçeyken 1995'te Karabük'ün il olmasıyla bu kente bağlanan Ovacık'ın 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, toplam 3 bin 674 olan nüfusunun 528'i ilçe merkezinde, 3 bin 146'sı köylerde yaşıyor.

İlçe merkezinde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçiminde 2 sandık kurulan ve o dönem kayıtlı seçmen sayısı 492 olan Ovacık, Türkiye'nin merkez nüfusu en düşük ilçeleri arasında bulunuyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden yaz aylarında gelenlerle nüfusu 5 bini aşan, 1 mahallesi ve 42 köyü bulunan Ovacık'ta, az sayıda asayiş olayı yaşanıyor.

Ovacık'ta nüfusun büyük bölümü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Yüz ölçümünün yüzde 76'sı ormanlık olan ilçenin, yayla ve göletleri de çekim alanı. Özellikle 5 bin dekar sulama şebekesine sahip Hatipoğlu ile Karagöl göletleri görülmeye değer nitelikte.

Ilgaz ve Köroğlu dağlarının uzantısındaki 1400 rakımlı Boduroğlu Yaylası'nda her yıl şenlik düzenleniyor.

Paflagonya döneminden kalan kaya mezarlarının bulunduğu ilçenin lezzetleri arasında Çullu börek öne çıkıyor.

İlçeye bağlı Ekincik köyünde 1950 yılında doğan ve halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Mehmet Ali Şahin, Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı. Bünyesinden 4 milletvekili ve bir vali çıkaran ilçede 1964'te doğan Muharrem Akkaya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

"SULU TARIMA GEÇEREK EKONOMİK ANLAMDA BÜYÜMEK İSTİYORUZ"

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AA muhabirine, ilçede nüfusun önemli bir bölümünü emeklilerin oluşturduğunu söyledi.

Narter, Ovacık'ın yaşanabilir bir ilçe olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık ön planda. Sulu tarıma geçerek ekonomik anlamda büyümek istiyoruz." dedi.

İlçede spor alanında yapılan önemli yatırımlardan bahseden Narter, "İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait sporcu kampı mevcut. Burada zaman zaman sporcular kamp yapıyor. Buraya gelen kafileler, ilçemizin ekonomisine katkı sağlıyor. İlçemizde spor lisemiz, spor kompleksimiz ve spor meslek yüksekokulumuzun olması birbirini tamamlıyor." diye konuştu.

Narter, yapımı süren yüksekokul inşaatının kısa sürede tamamlanacağını ve öğrencileri ağırlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"En büyük sıkıntılarımızdan birisi nüfus. İlçemizdeki okul ve diğer çalışmalar tamamlandığında nüfusumuz artacak. Buradan Ovacıklı iş adamlarını Ovacık'a yatırıma davet ediyorum. Dört tarafımız ormanlarla kaplı. Orman ürünleriyle, tarım ve hayvancılıkla ilgili bir tesis olabilir. Bu çalışmalar nüfusumuzun artmasına vesile olacak inşallah."

İlçeden çok sayıda devlet büyüğü yetiştiğini belirten Narter, Ovacıklı Mehmet Ali Şahin ile onur duyduklarını dile getirdi.

Narter, ilçede hiçbir asayiş problemi olmadığını vurgulayarak, "Dört tarafımız ormanlarla kaplı. Gece 2-3 gibi de yatsanız sabah 6-7 gibi kuş sesleriyle dinç şekilde ayağa kalkarsınız. Burası adeta bir oksijen deposu." ifadesini kullandı.

"DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE ORMANIYLA ÇOK GÜZEL İLÇEMİZ VAR"

Ovacık'ta 45 yıldır esnaflık yapan Recep Başdağ da ilçenin havasının çok temiz olduğunu, bunun sağlıklı kalmalarını sağladığını ifade etti.

İlçenin coğrafi açıdan çok güzel yerde bulunduğunu anlatan Başdağ, "Yeni Orman İşletme Müdürlüğümüz kuruldu. İlçemizle ilgili önemli kazanım oldu, siyaset yapan büyüklerimize teşekkür ediyoruz. İlçemizde artık hayvancılığı bilinçli olarak yapan arkadaşlarımız var. Hatipoğlu Göleti yapıldıktan sonra hayvancılığın temel girdileriyle ilgili bitkiler yetişiyor. Bu da hayvancılığın gelişeceğini gösteriyor. Burasının hayvancılıkta pilot bölge olması arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ovacık'ta doğan ve 70 yıldır burada yaşayan Kıbrıs Gazisi Sabahattin Orhan ise ilçenin tarım ve hayvancılık yapmaya çok müsait olduğunu, çok güzel ormanları bulunduğunu dile getirdi.

İlçeyi çok sevdiğinin altını çizen Orhan, "Doğal güzellikleri ve ormanıyla çok güzel ilçemiz var. Sessiz, sakin, herhangi bir olay yok. İlçemizden çıkmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz." dedi.

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Karabük Ovacık doğal güzellikler nüfus sakin

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