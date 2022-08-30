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Karabük'ün yağlık ayçiçeği üretimi, destekleme modeliyle 900 tona yükseldi

30.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Gayet verimli bir yıl geçirdik. Genelde dekar başına 300 kilogram ürün elde ettik"

AHMET ÖZLER - Tarım ve Orman Bakanlığınca yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması için destekleme kapsamına alınan Karabük'te bu yıl 3 bin dekar alandan 900 ton ürün elde edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu yıl mart ayında "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli" kapsamındaki ürünler listesine yağlık ayçiçeği de eklendi.

Yağlık ayçiçeği üretiminin artırılmasının hedeflendiği destekleme programına, Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Kütahya'nın Domaniç ilçeleri, Sivas'ın Hafik havzalarının yanı sıra Karabük'ün Eskipazar ilçesi dahil edildi.

Kararın ardından kent genelinde birçok çiftçi, yağlık ayçiçeği üretimi desteklerinden faydalanmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Program kapsamında çiftçilere başta tohum olmak üzere çeşitli destekler verildi, böylece ekim alanı 350 dekardan 3 bin dekara çıktı.

Geçen yıl 105 ton yağlık ayçiçeği üretiminin yapıldığı kentte, bu yıl destekleme modeli sayesinde 900 ton ürün alındı.

- "Tohum destekleri sürecek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'ün Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamına alınmasının ardından yoğun talep olduğunu, çiftçilere tohum desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kent genelinde 3 bin dekar alanda üretimin yapıldığını belirten Ayvalık, "Gayet verimli bir yıl geçirdik. Genelde dekar başına 300 kilogram ürün elde ettik. Bu da 3 bin dekar alanda 900 ton ürün demektir." diye konuştu.

Ayvalık, gelecek yıllarda üretimi daha da artıracaklarını, tohum desteklerinin süreceğini kaydetti.

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