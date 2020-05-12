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Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı: Acun Ilıcalı’ya teklifimizi yaptık

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker, Acun Ilıcalı ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtirken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da sadece futbolda değil voleybol, güreş, basketbol ve sporun hemen her branşında disiplinle devrim yaptıklarını söyledi.

Acun Ilıcalı’nın kulübü alacağı haberlerinin çığ gibi büyümesi sonucu Kulüp Başkanı İsmail Ülker ve Belediye Başkanı Ali Özkan ortak basın açıklaması yaptı.

Kulüp Başkanı İsmail Ülker, “Kulüp olarak maceramız, Belediye Başkanı Ali Özkan’ın gayretleriyle başladı. Bu yıl, üstün bir performans sergileyerek, 3. Lig 3. Grup’ta ligler tamamlanmadan şampiyonluğunu ilan eden tek takım olduk. Acun Bey’e çağrıda bulunduğum tweet konusuna gelince, sosyal medyadan Acun Bey’in bir takım aradığını duyduk. Bunun ardından biz de kendisine, ‘Karacabey Belediyespor olarak görüşelim’ şeklinde bir tweet attık. Bu paylaşımın açıkçası bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Ama birçok haber kanalında gündem oldu. Acun Bey’den henüz bir dönüş olmadı. Biz teklifimizi yaptık. Kendisiyle her türlü iş birliğine açığız” dedi.

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