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Karacabey’in turizm değerleri için birlikte çalışma vurgusu

BURSA HABERLERİ  | 16.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2.

Karacabey’in turizm değerleri için birlikte çalışma vurgusu

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürü olarak atanan Adil Şencan ile bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; ilçenin doğal güzelliklerini korumak, tanıtmak ve turizme kazandırmak noktasında iş birliği içerisinde hareket etmenin önemine değinerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Ziyarette Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile DKMP Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğluda yer aldı. Başkan Özkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,“Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile bu zamana kadar pek çok alanda birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımız, ilçemizin doğal güzelliklerini korumak, tanıtmak ve turizme kazandırmak noktasında önemli bir etken oluyor. Bu yönden, iki kurum arasında bu zamana kadar olan işbirliğinin bundan sonrada artarak devam etmesi hem doğa hem turizm hem de yerel kalkınma açısından son derece önemli” dedi.
Ziyaret sonrası Başkan Özkan, 2. Bölge Müdürü Adil Şencan’a Karacabey Harasında çekilmiş bir fotoğraf hediye etti.

Karacabey’in turizm değerleri için birlikte çalışma vurgusu

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