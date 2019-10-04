YEMEK

Karacadağ pirincinin tarladan sofraya yolculuğu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Güneydoğu'da vazgeçilmez tatların başında gelen Karacadağ pirinci, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tarlalardan sofralara ulaşıyor

Kış aylarında Karacadağ'a yağan karların erimesiyle beslenen derelerle sulanan ve mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen pirinç, düz arazilerde biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanıyor. Güneydoğu'nun pirinç ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Karacadağ'ın eteklerindeki tarlalara erken saatlerde giden işçiler tarafından toplanan çeltik halindeki Karacadağ pirinci, boş arazilere serilerek güneş altında kurutulmaya bırakılıyor

Kuruduktan sonra kabuklarının soyulması için fabrikalara gönderilen çeltikler, buradaki işlemlerin ardından tüketime hazır hale getiriliyor. Rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının vazgeçilmezlerinden olan Karacadağ pirinci zahmetli yolculuğunun ardından sofralarla buluşuyor.

İŞÇİLER ORAKLA BİÇEREK DESTE HALİNE GETİRİYOR

Karacadağ eteklerinde pirinç yetiştiren çiftçi Mehmet Fırat Ay yaptığı açıklamada, pirinç tohumlarının mayıs ayında tarlayla buluştuğunu hatırlattı. Tohum ekme sürecinin de zahmetli olduğunu aktaran Ay, "Öncelikle arazi hazır hale getirilir ve tohum ekilir, suyu getirip sulamaya başlıyoruz. Çeltik yeşerdikten sonra gübre ve haşereye karşı ilaçlaması yapılır. 5-6 ay sonra ise hasada hazır hale geliyor." dedi.

Ay, 5 ay sonunda ürünleri toplamak için tarlaya girdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"İşçiler orakla biçerek deste haline getiriyor, bu desteler 2-3 gün güneşte bekleyecek. Daha sonra bunları toplayarak harman haline getireceğiz. Ardından biçerdövere atıp pirinci römorka toplayacağız ve boş bir araziye serip kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra da toplayıp kamyonlarla fabrikaya gönderiyoruz." Ay, bir yandan ekonomiye katkı sunduklarını diğer taraftan da sofralara lezzet kattıklarını kaydetti.

BÖLGENİN YAPISI LEZZET KATIYOR

Ziraat mühendisi Tevfik Alak da Karacadağ pirincinin yöreye özgü bir ürün olduğunu belirterek lezzetini de bölgenin toprak yapısı ve ikliminden aldığını ifade etti. Karacadağ pirincinin diğer ürünlere göre daha esmer olduğunu aktaran Alak, "Karacadağ pirinci biraz daha esmerdir ve vitaminlerini ve lezzetini ondan alır." dedi.

Alak, volkanik taşlardan oluşan arazinin kışın yağan karla sulandığı için pirince ayrı bir tat ve lezzet kattığını dile getirdi.

Esnaf Mehmet Ali Koyuncu ise yeni mahsul ürünün satışına başladıklarına işaret ederek bölgede Karacadağ pirincinin diğer türlere göre daha fazla tercih edildiğini söyledi. Koyuncu, Karacadağ pirincini kilogramını 8 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
3 günde 4 kilo verdirdiği iddia edilen incir diyeti nasıl yapılır?3 günde 4 kilo verdirdiği iddia edilen incir diyeti nasıl yapılır?
Minder tatlısını üretti şimdi kapış kapış gidiyor!Minder tatlısını üretti şimdi kapış kapış gidiyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karacadağ pirinci pirinç üretimi

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Seda Sayan, O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Birini tüm hücrelerinle özlemek ile...

Birini tüm hücrelerinle özlemek ile...

Minder tatlısını üretti şimdi kapış kapış gidiyor!

Minder tatlısını üretti şimdi kapış kapış gidiyor!

Her gün evimizde kullanıyoruz! İlk halini gören şaşırıyor

Her gün evimizde kullanıyoruz! İlk halini gören şaşırıyor

Ünü sınırları aştı! Tam 30 malzemeyle...

Ünü sınırları aştı! Tam 30 malzemeyle...

Hem kolay hem leziz! Akşam yemeği için en ideal yemek

Hem kolay hem leziz! Akşam yemeği için en ideal yemek

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 günde 4 kilo verdirdiği iddia edilen incir diyeti nasıl yapılır?

3 günde 4 kilo verdirdiği iddia edilen incir diyeti nasıl yapılır?

Minder tatlısını üretti şimdi kapış kapış gidiyor!

Minder tatlısını üretti şimdi kapış kapış gidiyor!

Şeker pancarı üretiminin sofralara uzanan tatlı yolculuğu

Her gün evimizde kullanıyoruz! İlk halini gören şaşırıyor

Ünü sınırları aştı! İşte Amasra salatası yapımı

Ünü sınırları aştı! Tam 30 malzemeyle...

Brokoli haşlarken kokmaması için ne yapmalı?

Brokoli haşlarken kokmaması için ne yapmalı?

Bu turşu çeşitleri bir başka: Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor! Tadına bakan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.