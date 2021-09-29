Karaciğeri yaklaşık 6 kat büyüyen hastaya "hayat kurtaran" operasyon

AHMET SERTAN USUL - Karın bölgesindeki şişlik nedeniyle günlük işlerini yapamaz hale gelen 49 yaşındaki Özlem Günaydın'ın yaklaşık 6 kat büyüyerek 8,5 litre hacme ulaşan karaciğerindeki kist ameliyatla alındı.

Günaydın, AA muhabirine, polikistik karaciğer hastası olduğunu, ameliyat olmak için Elazığ'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Hastalığı nedeniyle karaciğerinde kistler oluştuğunu ifade eden Günaydın, "Yaklaşık 2,5 yıldır ciddi anlamda karın şişliğim vardı. Artık kişisel ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum ve beni çok rahatsız ediyordu. Bunun haricinde yemek yiyemiyordum, çok ciddi kilo kaybım vardı. Karaciğerim organlarıma baskı yaptığı için ağrılarım oluyordu, uyku düzensizliğim vardı." dedi.

Günaydın, ameliyat olmasının üstünden 4 gün geçtiğini ve kendini çok iyi hissettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ameliyatın ardından kendimde inanılmaz derecede hafiflik hissediyorum, karın şişliğimin olmaması beni çok şaşırttı. Yoğun bakımdayken elimi karnıma koyduğumda bir şey hissetmedim ve 'Acaba narkozdan dolayı karnımı hissedemiyor muyum?' diye düşündüm. Çünkü bu kadar küçülme beklemiyordum. Daha sonra hemşireden karnıma dokunmasını istedim ve o dokunduğunda gerçek olduğunu anladım. Şu an çok mutluyum, rahatım ve hafifim."

- "Karnının içi tamamen büyük bir karaciğerle dolmuştu"

Ameliyata ilişkin bilgi veren Lokman Hekim Akay Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Can, Günaydın'ın, hastanelerine başvurduğunda karın bölgesinin oldukça gergin ve duruş pozisyonunun bozuk olduğunu belirterek, "Hastamızın yürümesi, oturması ve kalkması sıkıntılıydı. Karnının içi tamamen büyük bir karaciğer tarafından doldurulmuş ve dışarı doğru itilmiş durumdaydı." dedi.

Polikistik karaciğer hastalığının genetik geçişli olduğunu ve nadir görüldüğünü anlatan Can, "Hastalık nedeniyle karaciğerin her tarafında kistler oluşuyor. Bu kistler büyürken karaciğerin kendisini de büyütüyor. Bu duruma karaciğer büyümesi adını veriyoruz. Hastamızda bu öyle bir boyuta ulaşmıştı ki artık karnın içinde diğer organlara hiç yer kalmamıştı. Karaciğer aşağı kadar inerek idrar kesesine ve bütün bağırsaklara baskı uygulayacak seviyeye gelmişti." ifadelerini kullandı.

- "1,5 litre olması gereken karaciğer yaklaşık 8,5 litreye ulaşmıştı"

Prof. Dr. Can, erişkinlerde karaciğerin normal boyutunun 15 santim ve hacminin 1,5 litre olduğunu belirterek, "Normalde hacminin 1,5 litre olması gereken karaciğer, hastamızda yaklaşık 8,5 litreye ulaşmıştı. Uzunluk olarak da 15 santim olması gereken karaciğer 45 santime ulaşmıştı. Yani dev bir karaciğer bulunuyordu." bilgisini paylaştı.

Ameliyatla hastanın karaciğer dokusunun ve karaciğerindeki kistlerin bir kısmını aldıklarını anlatan Can, şunları kaydetti:

"Ameliyat yaklaşık 4,5 saat sürdü. Kistlerle devasa hale gelen karaciğerin yaklaşık yarısını aldık. Sağlıklı karaciğer dokusunun sadece küçük bir kısmını aldık. Aldığımız kısmın çok büyük kısmı kistlerden oluşuyordu. Bu şekilde ameliyatımızı tamamladık. Hastamız ameliyattan sonra bir gece yoğun bakımda kaldı, 8 saat sonra ilk kez kalktı ve yürüdü."

Prof. Dr. Fatih Can, hastanın ağızdan beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

