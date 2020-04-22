YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Karadağ'dan getirilen, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 75 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan uçakla İstanbul'a getirilen 75 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Çorlu'ya götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen öğrencilerin ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
Çorlu Edirne Karadağ koronavirüs Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Belen Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayrak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da müzisyen çiftten site sakinlerine moral konseri

Tekirdağ'da müzisyen çiftten site sakinlerine moral konseri

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.