Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi.

Ekipler, kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanların kısıtlamaya uyup uymadıkları konularında, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde denetim yaptı.

Uygulamada, denetlenen 1144 iş yerinden 3'üne 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü olup sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 66 kişiye toplam 31 bin 716 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişiye 17 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.