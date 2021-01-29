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Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde kar etkili oluyor

29.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde kar etkili oluyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yağış sonrası merkez ilçede ve Kelkit ilçesinde 20'şer ve Köse ilçesinde de 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezinde de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, yağışın aralıklarla sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarılarında bulundu.

- Giresun

Giresun'un iç kesiminde yüksek rakımdaki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oluyor.

Şebinkarahisar Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Eğribel Geçidi'nde bulunan Karayolları 104. Şube Şefliği Eğribel Bakımevi ekipleri de karla mücadeleyi sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Giresun-Sivas kara yolundaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de tipiye dönüşen yağış ulaşımı olumsuz etkiledi.

Eğribel Bakımevi yetkilileri, sürücülere araçlarında zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

- Ordu

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimdeki ilçelerde etkili oldu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi'nde 22 ve Yokuşdibi mevkisinde 14, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda 6 santimetre ölçülen karın ardından adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, ilçenin 500 rakımında 5 santimetreden başlayan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar çıktığını söyledi.

Aralıklarla devam eden karın güzel görüntüler oluşturduğunu ifade eden Kaya, "Yollarımız açık, herhangi bir sorun yok. Vatandaşlarımız kayak merkezine gidiyorlar. Konaklama alanları yüzde 100 oranında dolu." dedi.

- Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitte Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı araçları durduran polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağış, kent merkezi ve köylerde de etkili oldu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yolarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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