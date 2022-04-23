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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin genel kurulu ertelendi

23.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin genel kurulu ertelendi

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB) 2021 yılı Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Birliğin, Giresun'daki binasında yapılması planlanan ilk toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Genel kurulun ertelendiği, ikinci toplantı tarihinin ise KFMİB tarafından daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

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