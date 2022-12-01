YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Karadeniz gazını “Peçenek” dağıtacak

Karadeniz gazını “Peçenek” dağıtacak

01.12.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre altına 20 saat süren operasyonla başarıyla indirildi.

Karadeniz gazını “Peçenek” dağıtacak

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası’nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ediyor.
Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı dev projede planlanan iş takvimine uygun her gün yeni bir adım geride bırakılıyor.

280 tonluk dev ekipman denizle buluştu
Doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor.
Son olarak geçtiğimiz günlerde denize indirilecek en büyük ekipman Filyos Limanı’na getirildi. Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Ekipmana TPAO ekipleri tarafından PEÇENEK ismi verildi.

OPERASYON 20 SAAT SÜRDÜ

Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı. Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman cerrah hassasiyetiyle yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon yaklaşık 20 saat sürdü.
Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazı vatandaşla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerine teşekkür etti.
Karada yükselmeye devam eden Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinin yüzde 85’inin, Sakarya Gaz Sahasında, denizde devam eden çalışmalarının yüzde 65’inin tamamlandığına işaret eden Bakan Dönmez, “Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak” diye konuştu.

Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağının altını çizen Dönmez, “Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ BURADA

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini aktardı.

Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların zorluğundan ve yoğunluğundan bahseden Bilgin, 20’ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin yüzüncü yılına yakışacak projede yer almaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Bilgin, “Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye’nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandıAVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandı
Adana'da darbedilen ve bıçaklanan genç hayatını kaybettiAdana'da darbedilen ve bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındıGaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gaz

Sakarya Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:56
Öğle
12:52
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:04
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.